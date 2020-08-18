Почти 1 тысяча лесных пожаров произошла в Беларуси с начала года

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, – сказал Алексей Бойко. Больше всего возгораний произошло на юге страны: в Брестской (347 случаев на 2,3 млн га) и Гомельской (263 случая на 3,5 млн га) областях. Крупные лесные пожары произошли в Брестском и Гомельском ГПЛХО: в Наровлянском спецлесхозе – 175,8 га, Житковичском лесхозе – 305,7 га, Ивацевичском – 446 га, Столинском – 844,6 га и Лельчицком – 1653,9 га.По словам представителя Минлесхоза, ситуация с лесными пожарами в этом году обусловлена нехарактерными погодными условиями весеннего периода., – подчеркнул он.Сегодня ситуация стабилизировалась, обратил внимание Алексей Бойко., – отметил он.В этом году в организациях Минлесхоза проведено устройство минерализованных полос на протяжении 74 тыс. км, новых противопожарных разрывов – 49,5 км, отремонтированы дороги противопожарного назначения на расстоянии свыше 1,5 тыс. км. Проведено также свыше 4 тыс. рейдовых мероприятий, в ходе которых привлечено к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности 565 человек.Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в структуре отрасли имеется более 660 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, 623 из которых оборудованы системами видеонаблюдения. Продолжается внедрение автоматизированной дистанционной системы раннего обнаружения возгораний в лесном фонде.