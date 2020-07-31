Почетный консул Беларуси будет работать в польском Ольштыне

Фото посольства Беларуси в Польше

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев в торжественной обстановке вручил почетному консулу Государственный флаг Беларуси, консульский патент и печать. Директор восточного департамента Министерства иностранных дел Польши Ян Хофмокль вручил подписанную польским министром иностранных дел консульскую экзекватуру (документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания), рассказали в белорусском загранучреждении в Польше.Ян Шинака – известный польский бизнесмен, руководитель и владелец группы компаний “Шинака-мебель”, одного из крупнейших польских инвесторов в Беларуси. Он будет осуществлять свою деятельность в консульском округе, включающем Варминьско-Мазурское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства.На торжественной церемонии присутствовали представители МИД Польши, местных властей, а также белорусских компаний в Польше., – обратили внимание в посольстве.За прошлый год объем белорусско-польского товарооборота составил $ 2621 млн при $ 2531,1 млн за 2018 год (темп роста – 103,6%). Объем белорусского экспорта в Польшу составил $ 1291,6 млн, импорта из Польши – $ 1329,5 млн.По итогам января – мая объем белорусско-польского товарооборота достиг $ 906,7 млн, белорусский экспорт в Польшу – $ 435,1 млн, импорт – $ 471,6 млн. Среди торгово-экономических партнеров в мире Польша заняла четвертое место по объему товарооборота, третье место по уровню экспорта и пятое место по объему импорта.При этом в объеме белорусского экспорта доля продукции деревообрабатывающей отрасли составляет примерно 29,4%, химической и нефтехимической отраслей – 28,6%, сложнотехнической – 12,7%, металлопродукции – 9,5%, агропромышленного комплекса – 5,3%, стройматериалов – 4%, одежды и текстиля – 1,8%.За 2019 год оборот услуг между Беларусью и Польшей составил $ 456,8 млн (96,7% к 2018 году). Экспорт услуг увеличился на 1,1% и составил $ 255,8 млн, импорт уменьшился на 8,3% и составил $ 201 млн.По итогам минувшего года Польша заняла четвертое место по показателю инвестирования в экономику Беларуси (после России, Великобритании и Кипра) с показателем в $ 440,8 млн.В настоящее время в Польше функционируют 16 субъектов товаропроводящей сети, представительств, дилеров и крупных импортеров белорусских предприятий.