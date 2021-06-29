Специалисты Британской ветеринарной ассоциации напомнили владельцам собак, что их питомцев может поджидать опасность при купании в водоеме в жару. О чем именно речь, уточняет издание Lenta.ru.
Дело в том, что в жаркую погоду в пресноводных озерах и медленно текущих реках активно разрастаются сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Они токсичны для собак – отравление такими водорослями для четвероногого друга может закончиться даже летальным исходом.
Ветеринары советуют обратиться к специалистам при первых признаках отравления цианобактериями у животного. Среди таковых – судороги, рвота, диарея, затрудненное дыхание.
Фото: pixabay.com
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Почему водоемы могут быть опасны для собак в жару? Отвечают ветеринары
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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