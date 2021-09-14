Почему во время диеты не уходит вес? Объясняет нутрициолог

Нутрициолог Ксения Черная новое видео на своем YouTube-канале посвятила распространенной проблеме. Многие девушки во время диеты жалуются, что вес не уходит, а иногда, наоборот, набирается. Специалист объяснила, почему так происходит.
– Даже если получается худеть, при этом девушки часто ощущают хроническую усталость, раздражительность, либо, наоборот, вес очень быстро набирается. Дело в том, что организм не получает нужного количества питательных веществ. И, когда он расслабляется, вес прибавляется с удвоенной силой. То есть можно увидеть цифру больше той, при которой вы начинали худеть, – пояснила она.
Самой главной ошибкой, по мнению специалиста по правильному питанию, является исключение жиров из рациона.
–Для того чтобы похудеть, прежде всего нужно исключить быстрые рафинированные углеводы. Жиры позволяют чувствовать себя сытыми долго, они также необходимы, чтобы быть в спокойном состоянии. При их исключении люди становятся более раздражительными. Из жиров в рационе можно оставить яйца, топленое сливочное масло, жирную рыбу, авокадо, орехи, семечки, – объяснила она.
Ксения Черная также указала на вред популярных монодиет – когда худеющий решает питаться только яблоками и пить кефир. У многих людей сегодня и без этого имеется дефицит полезных веществ в организме, а таким образом они усугубляют ситуацию еще больше.
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