Почему современные дети не понимают классическую литературу и что с этим делать? Пять советов от преподавателя

«Современные дети не читают классику», – своего рода приговор поколению миллениалов. И это не преувеличение, хотя, будем честны, наши родители, бабушки и дедушки тоже читали когда-то больше, чем мы. И причины таких изменений просты: растет количество доступных и простых развлечений, увеличиваются уровень нагрузки и скорость жизни. И на чтение – довольно интеллектуальное занятие – не остается сил и времени. Преподаватель с десятилетним стажем Оксиненко Валерия Геннадьевна влюбляет в русский язык всех. Специально для sb.by Оксана Геннадьевна дала пять советов, как привить ребенку любовь к чтению.



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фото из личного архива



– Традиционным показателем начитанности детей является знание ими классической литературы. Конечно, это не вполне корректно: чтение современных книг не вредно и небесполезно, хотя это, пожалуй, материал отдельной статьи. Я считаю, что читающий ребенок читает все, поэтому приобщение к классической литературе – это часть приобщения ребенка к литературе в целом, – поделилась Валерия Геннадьевна.

Ниже приведены 5 советов от преподавателя, основанных на личном и педагогическом опыте, которые гарантированно начнут развивать в вашем ребенке любовь к книгам.

Но – внимание! – они требуют участия родителей.

Подавайте личный пример

Я пристрастилась в детстве к книгам потому, что мои родители постоянно читали литературу. У многих нынешних взрослых в детстве книги были одним из немногих развлечений, чего, конечно, нельзя сказать о современных детях. Однако когда все вокруг читают книги и говорят о них, у ребенка значительно больше шансов и самому стать читающим, чем в ситуации, когда читать заставляют только его.

«Глагол "читать" не терпит повелительного наклонения» (Д. Пеннак)

Детей часто упрекают в неначитанности, что, как и любое принуждение, делает чтение совсем непривлекательным. Попробуйте вести с ребенком диалог на равных: предлагать книги, в которых есть что-то интересное именно для него. Не пытайтесь использовать шаблонные фразы формата «Это научит тебя жизни». Просмотрите свой список лучших книг и вспомните, почему они туда попали. И не забывайте главный рецепт того, как понять и как научить ребенка: следите за его интересами. Не бойтесь, если сначала будете вынуждены предлагать не классику. Ваш ребенок увлекается английским языком? Предложите ему уже готовую подборку книг. Дочка мечтает о любви? Вспомните, что сами читали или хотели прочитать в ее возрасте. Конечно, ребенок, особенно взрослый, откликнется не сразу. Но со временем вы найдете то, что его заинтересует.

Читайте всей семьей

Это не только момент демонстрации личного примера, но и великолепный инструмент выстраивания прочных семейных уз. Для меня воспоминания о совместном чтении с родителями книг про Гарри Поттера являются лучшими из детства. Кроме того, так вы сможете помочь детям понять классическую русскую литературу: в силу временной дистанции и юного возраста она сложна для восприятия ребенком, вы же, с высоты своего опыта, сможете подать ее правильно.

Обсуждайте книги

Как научить ребенка понимать прочитанное? Говорите с ним. Но не так, как в школе, а честно: спрашивайте его мнение и не пытайтесь переубедить. Вспомните: когда вы читали «Войну и мир» в школе, многое ли из устоев того общества вызывало у вас одобрение? От современных детей эта литература еще дальше.

Осовременивайте процесс

Бумажная книга – не единственная пригодная для чтения форма. На текущий момент практически любое художественное произведение можно найти в аудиоформате (что в качественном озвучивании не хуже печатного текста), ряд книг переведен в радиоспектакли и подкасты, социальные сети пестрят списками книг с их краткими описаниями. Наконец, есть множество интереснейших вещей, которым можно обучаться с помощью книг, например самостоятельно или на развивающих курсах освоить скорочтение, которое в свою очередь поможет ребенку быстрее и легче воспринимать книги.

фото pixabay.com

Самое главное, о чем должны помнить и вы сами, – прожить без книг можно, но мир увлечений каждого без них оскудеет. Постарайтесь донести эту мысль до своего ребенка – и вы удивитесь тому, каким книгоманом он станет.