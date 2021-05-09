Воскресные танцевальные вечера под аккомпанемент духового оркестра давно стали визитной карточкой Могилева. Каждое воскресенье с мая до начала октября в сквере 40-летия Победы собираются те, для кого годы вовсе не помеха. А поскольку в этот раз мероприятие совпало с Днем Победы, большинство прозвучавших произведений было посвящено именно этому весеннему празднику.
В программе «Победный май» в исполнении духового оркестра Могилевских городских оркестров под управлением дирижера Андрея Стельмаха и солистов, творческих коллективов городского Центра культуры и досуга прозвучали нетленные «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «Эх, дороги!» и, конечно, «День Победы». Могилевские писатели декламировали авторские стихи.
– У нас, пенсионеров, в силу возраста не самая насыщенная жизнь, а в период пандемии и подавно, – рассказывает Людмила Исаева. – Но танцевальные вечера у фонтанов на свежем воздухе посещаем регулярно и с удовольствием. Дружелюбную атмосферу, царящую здесь, сложно описать. Все знакомятся, общаются, танцуют, находят себе друзей. Лично я получаю эмоциональную разрядку, набираюсь сил и заряжаюсь на всю следующую неделю. В праздник Великой Победы невозможно не упомянуть тех, кто эту самую Победу ковал. Низкий поклон всем ветеранам и людям, не дожившим до заветного мая! С праздником!
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«Победный май». Могилевчане танцевали под духовой оркестр
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