По поручению Главы государства Госпогранкомитет оказал помощь в поиске родных беженки

В ходе проведенных мероприятий удалось установить, что она вместе с сыном, невесткой и троими внуками прибыли в Минск авиарейсом из Турции 1 октября. Через два дня они вместе с другими беженцами прошли на территорию Польши в надежде получить убежище в странах Евросоюза.Когда на польской территории их попытались задержать, ее родственники отделились от группы. Подобное решение было шансом остаться незамеченными и возможностью избежать насильственного вытеснения из страны.Женщину и других беженцев жестко задержали польские силовики и с использованием физического насилия, угроз применения оружия, служебных собак и специальных средств заставили перейти белорусскую границу.Другая группа, в которой находились сын, невестка и двое детей, была помещена в закрытый лагерь на территории Польши. Люди там находятся в нечеловеческих условиях, не имеют возможности связаться с родственниками и попросить помощь, а сам лагерь находится под усиленной охраной. Невыносимость проживания в таких "гуманных" условиях подтверждается и недавними бунтами беженцев в польских лагерях беженцев, которые были жестко подавлены польскими силовиками.Третий ребёнок сейчас находится на территории Германии, о своем месте нахождения он сообщил своим родственникам в Ираке, а также поговорил со своей бабушкой по телефону.Гражданка Ирака обращается с просьбой к властям Польши и Германии помочь воссоединиться с семьёй.