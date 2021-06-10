По-пластунски и с ружьем наперевес: школьники Фрунзенского района прошли курс молодого бойца

График четкий – все расписано по минутам. Испытание рассчитано на три локации. Первое, что нужно было сделать, оборудовать простейшее укрытие для личного состава. После этого научиться разжигать несколько видов костров. Ребята под четким руководством солдат попробовали соорудить несколько видов маскировки от противника – «дневки» и «секреты».Следующим этапом была отработка передвижений солдат в бою: в зависимости от характера местности и огня противника; развертывание походной колоны и в предбоевой и боевой порядок.Последним и завершающим этапом стала отработка нормативов по тактической подготовке: передвижение на поле боя, посадка и высадка личного состава из БТР-80. Сложным и одновременно интересным нормативом для мальчишек стал переход в атаку из траншеи, а также преодоление минного поля.Но самым запоминающимся моментом стала «обкатка броней» – одно из основных упражнений для каждого бойца в рамках комплексного занятия по общевойсковым дисциплинам., – говоритТакже ребята увидели автомат Калашникова. Военные ознакомили с его устройством и принципом действия.Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Поэтому всех маленьких «военных» после непривычной физической нагрузки накормили солдатским обедом: холодником, картофельными оладьями с мясом, салатом из белокочанной капусты и компотом.Ребята смогли пообщаться, казалось бы, еще со «вчерашними школьниками», которые сегодня проходят службу в войсковой части., – высказался один из участников курса молодого бойца. Его поддержали и другие ребята.Фото предоставлены Фрунзенским РУВД г. Минска