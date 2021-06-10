По-пластунски и с ружьем наперевес: школьники Фрунзенского района прошли курс молодого бойца

Еще до присяги новобранцам нужно преодолеть психологический барьер и пройти «обкатку броней»: лечь под проезжающий БТР, научиться оборудовать «дневки» и «секреты», а также отработать нормативы по тактико-специальной подготовке. На днях школьники, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа во Фрунзенском районе, посетили войсковую часть 3214. Здесь вместе с новобранцами попробовали пройти плановые занятия.
График четкий – все расписано по минутам. Испытание рассчитано на три локации. Первое, что нужно было сделать, оборудовать простейшее укрытие для личного состава. После этого научиться разжигать несколько видов костров. Ребята под четким руководством солдат попробовали соорудить несколько видов маскировки от противника – «дневки» и «секреты».
Следующим этапом была отработка передвижений солдат в бою: в зависимости от характера местности и огня противника; развертывание походной колоны и в предбоевой и боевой порядок.
Последним и завершающим этапом стала отработка нормативов по тактической подготовке: передвижение на поле боя, посадка и высадка личного состава из БТР-80. Сложным и одновременно интересным нормативом для мальчишек стал переход в атаку из траншеи, а также преодоление минного поля.
Но самым запоминающимся моментом стала «обкатка броней» – одно из основных упражнений для каждого бойца в рамках комплексного занятия по общевойсковым дисциплинам.
– Если в сегодняшнем мероприятии учащихся строго не судили, то новобранцам предстояло показать себя достойно и быть в какой-то степени старшими помощниками для школьников, – говорит инспектор ИДН Фрунзенского РУВД города Минска лейтенант милиции Виктория Рудая.
Также ребята увидели автомат Калашникова. Военные ознакомили с его устройством и принципом действия.
Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Поэтому всех маленьких «военных» после непривычной физической нагрузки накормили солдатским обедом: холодником, картофельными оладьями с мясом, салатом из белокочанной капусты и компотом.
Ребята смогли пообщаться, казалось бы, еще со «вчерашними школьниками», которые сегодня проходят службу в войсковой части.
– Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, я посмотрел, как проходят учения у солдат, поучаствовал сам. Это конечно нелегко, но мне понравилось. Наверное, когда вырасту, тоже пойду служить, – высказался один из участников курса молодого бойца. Его поддержали и другие ребята.
Фото предоставлены Фрунзенским РУВД г. Минска
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По-пластунски и с ружьем наперевес: школьники Фрунзенского района прошли курс молодого бойца
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