По меньшей мере два человека погибли в результате наводнения на Сицилии

Как минимум два человека погибли, один пропал без вести на Сицилии в результате наводнения, к которому привели мощные дожди, обрушившиеся на восточную часть острова 26 октября. Ливни сопровождались градом и порывистым ветром, из-за чего нарушилась работа местного аэропорта, пишет Sky News.
В результате наводнения город Катания и прилегающие районы оказались под водой. Из-за этого площади и улицы превратились в озера.
Как уточнил один из добровольцев-спасателей, тело первого погибшего было обнаружено под машиной, а второго – в цитрусовой роще в Катании. В службе экстренной помощи отметили, что супруга второго погибшего пропала без вести.
Кроме того, паводковые воды затопили палату в одном из медучреждений Катании. В центре населенного пункта отключили электричество. Некоторые школы не работают из-за стихии, отменены многие рейсы транспорта.
Мэр Катании Сальво Поглиезе распорядился закрыть все магазины, кроме аптек и бакалейных лавок. Он посоветовал жителям не выходить из дома без особой надобности.
– Я призываю всех людей не покидать свои дома, за исключением чрезвычайных ситуаций, – добавил он.
Как отмечалось ранее, правительство объявило красный уровень погодной опасности на востоке острова Сицилия и в ряде районов Калабрии. В некоторых провинциях не работают школы, парки, кладбища, а также прививочные центры. Наряду с этим отменены или перенаправлены десятки авиарейсов. Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится здесь всю неделю.