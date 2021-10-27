По меньшей мере два человека погибли в результате наводнения на Сицилии

В результате наводнения город Катания и прилегающие районы оказались под водой. Из-за этого площади и улицы превратились в озера.Как уточнил один из добровольцев-спасателей, тело первого погибшего было обнаружено под машиной, а второго – в цитрусовой роще в Катании. В службе экстренной помощи отметили, что супруга второго погибшего пропала без вести.Кроме того, паводковые воды затопили палату в одном из медучреждений Катании. В центре населенного пункта отключили электричество. Некоторые школы не работают из-за стихии, отменены многие рейсы транспорта.Мэр Катании Сальво Поглиезе распорядился закрыть все магазины, кроме аптек и бакалейных лавок. Он посоветовал жителям не выходить из дома без особой надобности.добавил он.Как отмечалось ранее, правительство объявило красный уровень погодной опасности на востоке острова Сицилия и в ряде районов Калабрии. В некоторых провинциях не работают школы, парки, кладбища, а также прививочные центры. Наряду с этим отменены или перенаправлены десятки авиарейсов. Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится здесь всю неделю.