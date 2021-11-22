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  2. По меньшей мере 40 человек погибли из-за ливней на юго-востоке Индии

По меньшей мере 40 человек погибли из-за ливней на юго-востоке Индии

Как минимум 41 человек погиб и свыше 100 жителей пропали без вести в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в результате сильных муссонных дождей и вызванных ими наводнений, пишет ТАСС.


Как сообщает издание The Times of India, дожди, которые начались 18 ноября вечером, нарушили нормальную жизнь в округах Раяласима и Неллоре, где водой затоплены по меньшей мере 1,3 тысячи деревень. Наводнения отрезали от внешнего мира населенный пункт Тирупати, с которым из-за обрушения мостов прервано железнодорожное и автомобильное сообщение.

Правительство проводит спасательные операции в пострадавших районах. В них задействованы вертолеты ВВС и службы по борьбе со стихийными бедствиями.

Власти штата Андхра-Прадеш объявили о выплате по 500 тыс. рупий (порядка 6,7 тыс. долларов) семьям погибших.

Согласно информации синоптиков, с 1 октября и до настоящего времени в штате выпало как минимум 518 мм осадков, что на 68% больше среднего уровня за этот период.
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Фото: РЕЙТЕР
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