По меньшей мере 40 человек погибли из-за ливней на юго-востоке Индии

Как сообщает издание The Times of India, дожди, которые начались 18 ноября вечером, нарушили нормальную жизнь в округах Раяласима и Неллоре, где водой затоплены по меньшей мере 1,3 тысячи деревень. Наводнения отрезали от внешнего мира населенный пункт Тирупати, с которым из-за обрушения мостов прервано железнодорожное и автомобильное сообщение.Правительство проводит спасательные операции в пострадавших районах. В них задействованы вертолеты ВВС и службы по борьбе со стихийными бедствиями.Власти штата Андхра-Прадеш объявили о выплате по 500 тыс. рупий (порядка 6,7 тыс. долларов) семьям погибших.Согласно информации синоптиков, с 1 октября и до настоящего времени в штате выпало как минимум 518 мм осадков, что на 68% больше среднего уровня за этот период.