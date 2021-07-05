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По меньшей мере 1330 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 10:00 5 июля информации, на границе Беларуси с Евросоюзом в очереди на выезд находятся по меньшей мере 1330 большегрузов. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина", который находится на границе между Беларусью и Латвией, въезда на территорию ЕС ожидают свыше 110 фур, в "Урбанах" – около 50.

Перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди на въезд в Литву находятся примерно 60 грузовых транспортных средств, в "Котловке" – свыше 60, "Каменном Логе" – около 360, "Беняконях" – более 250, "Привалке" – 190.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди примерно 140 большегрузов, в "Берестовице" – около 60, "Козловичах" – 50.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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