В Таиланде зафиксировали минимум 103 летальных исхода после прививки против COVID-19, информирует ТАСС.
– 103 смерти наступили после получения вакцины против коронавируса. [Пока лишь] 42 смерти были изучены группами экспертов, 20 из них оказались не связанными с вакцинацией, но наступили из-за других заболеваний. Четыре случая являются неопределенными, это означает, что выяснить, связана ли смерть с вакциной, невозможно, по 18 смертям ожидается дополнительная информация. [Оставшийся] 61 случай исследуется либо ожидаются результаты вскрытия, – обратил внимание заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.
Отмечается, что массово делать прививки от коронавирусной инфекции население Таиланда начало 7 июня. Медики вакцинируют желающих получить защиту от опасного заболевания препаратами AstraZeneca и Sinovac. С 28 февраля 2021 года по 23 июня люди получили свыше 8,4 млн доз инъекции.
– В течение среды было использовано 251 985 доз. Ожидается, что если ежедневно будет применяться по 250 тыс. доз, то по итогам июня мы сможем достичь цели в 10 млн уколов, – заключил Натапану Нопакун.
Фото: pixabay.com
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По меньшей мере 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации от COVID-19
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