По меньшей мере 1,1 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся по меньшей мере 110 большегрузов, "Урбаны" – как минимум 50.Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются свыше 80 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – по меньшей мере 440, "Бенякони" – как минимум 190, "Привалка" – свыше 120 фур.На польском направлении в настоящее время очереди не наблюдаются.