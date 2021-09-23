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  2. По меньшей мере 1,1 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

По меньшей мере 1,1 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальным на 8:00 данным, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилось как минимум 1,1 тыс. грузовых транспортных средств. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся по меньшей мере 110 большегрузов, "Урбаны" – как минимум 50.

Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются свыше 80 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – по меньшей мере 440, "Бенякони" – как минимум 190, "Привалка" – свыше 120 фур.

На польском направлении в настоящее время очереди не наблюдаются.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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