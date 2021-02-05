По итогам прошедшего Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС в Алматы подписано семь документов. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
В частности, подписано поручение в рамках вопроса «О докладе по вопросу о механизме применения ответных мер на таможенной территории ЕАЭС в соответствии со статьей 40 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Также подписано поручение в рамках вопроса «Об актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС».
– Приняты два решения: о концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств –членов Евразийского экономического союза, а также об утверждении Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах –членах Евразийского экономического союза, – сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Кроме того, подписано три распоряжения. Одно из них касается макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложений по обеспечению устойчивого экономического развития. Также принято распоряжение о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Коллегии Евразийской экономической комиссии и о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
Напомним, повестка сегодняшнего заседания Евразийского межправительственного совета включала 11 вопросов. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил Премьер-министр Роман Головченко.
Фото: БЕЛТА
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По итогам Евразийского межправсовета подписано семь документов
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