По делу о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области РФ задержали двух человек

Генеральный директор и учредитель компании ООО «Разряд» задержаны после допроса в рамках уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области России. Следствие просит арестовать их до 22 декабря, пишет ТАСС.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО «Разряд» Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник информационного агентства.
В пресс-службе Басманного суда российской столицы, куда поступило ходатайство следствия, уточнили, что задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фото: ТАСС