Плюс один спортивный объект: в Бобруйске открылся новый бассейн

Открытие плавательного бассейна в средней школе №35 стало замечательным подарком жителям Бобруйска к зимним праздникам. Торжественное мероприятие прошло в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети».





– Совсем недавно при поддержке Александра Лукашенко в микрорайоне «Молодежный» появилась новая школа, теперь открываем вторую часть объекта – плавательный бассейн. Он будет востребован не только учащимися школы, но и жителями всей микрозоны. На данной территории - достаточно молодой, динамично развивающейся - видим потребность именно в таких спортивных сооружениях. Уверен, у нас еще появятся новые спортсмены, которые будут с гордостью нести это звание и украшать не только наш город, но и работать на благо страны, – приводит слова председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева газета «Бабруйскае жыцце».





Комфортный бассейн состоит из двух аквазон: большой 25-метровой чаши с шестью дорожками и «лягушатника» с более теплой водой - для младшеклассников и дошкольников. Здесь будут проходить уроки физкультуры по плаванию. В свободное от школьных занятий время объект готов принять и других посетителей на платной основе.

Также в здании расположены тренажерный зал и зал аэробики, кофейня-кондитерская.





























Фото bobrlife.by