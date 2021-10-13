Плюс $ 480 млрд. Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга

Агентство напоминает, что ранее аналогичную инициативу принял Сенат Конгресса США. Теперь она поступит президенту страны Джозефу Байдену. Интриги о подписании нет: в Белом доме уже сообщили, что глава государства намерен одобрить проект.Потолок госдолга в США поднимают, чтобы избежать дефолта. Утвержденная Конгрессом мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до $ 28,9 трлн.