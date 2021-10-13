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  2. Плюс $ 480 млрд. Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга

Плюс $ 480 млрд. Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США одобрила повышение потолка государственного долга на $ 480 млрд. По оценкам американского минфина, такая мера даст возможность покрыть расходы до 3 декабря, пишет ТАСС.


Агентство напоминает, что ранее аналогичную инициативу принял Сенат Конгресса США. Теперь она поступит президенту страны Джозефу Байдену. Интриги о подписании нет: в Белом доме уже сообщили, что глава государства намерен одобрить проект.

Потолок госдолга в США поднимают, чтобы избежать дефолта. Утвержденная Конгрессом мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до $ 28,9 трлн. 
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Фото: РЕЙТЕР
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