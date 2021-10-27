Пловец Игорь Бокий: буду стараться как можно дольше держаться в этом спорте и показывать свой результат

Об этом заявил белорусский пловец-паралимпиец, 16-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
27-летний спортсмен рассуждал о том, какой возраст можно считать критическим для пловца-паралимпийца:
– Буду стараться подольше держаться в этом спорте и показывать свой результат. Настолько долго, насколько смогу еще завоевывать призовые места, – отметил он.
Напомним, с Паралимпиады в Токио-2020 Бокий вернулся с пятью золотыми наградами.
Фото: скриншот из видео