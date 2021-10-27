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  2. Пловец Игорь Бокий: буду стараться как можно дольше держаться в этом спорте и показывать свой результат

Пловец Игорь Бокий: буду стараться как можно дольше держаться в этом спорте и показывать свой результат

Об этом заявил белорусский пловец-паралимпиец, 16-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".


27-летний спортсмен рассуждал о том, какой возраст можно считать критическим для пловца-паралимпийца:

– Буду стараться подольше держаться в этом спорте и показывать свой результат. Настолько долго, насколько смогу еще завоевывать призовые места, – отметил он. 

Напомним, с Паралимпиады в Токио-2020 Бокий вернулся с пятью золотыми наградами.

Фото: скриншот из видео 
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