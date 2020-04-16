Площадь охраняемых территорий Беларуси достигла девяти процентов

Площадь особо охраняемых природных территорий нашей страны по данным на январь достигла 9 процентов. Об этом sb.by рассказал заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрей Кузьмич.

По его словам, сегодня 1297 заповедников, заказников и других охраняемых территорий расположены на площади в 1,87 млн гектаров. Пусть и медленно, но эти цифры растут.

— Объявление и преобразование охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с национальной и местными схемами их рационального размещения. Например, в декабре 2019 года и первом квартале 2020 года постановлением Правительства преобразованы республиканские заповедники «Бабиновичский» (Лиозенский район), «Козьянский» (Полоцкий, Шумилинский районы), «Фаличский мох» (Стародорожский район), «Выдрица» (Жлобинский и Светлогорский районы), «Стрельский» (Калинковичский и Мозырский районы). Готовится проект постановления по преобразованию заказника «Ольманские болота» (Столинский район).

Год назад в Беларуси функционировали 1289 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1862 тыс. га.