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  2. Платья для мужчин от Alexander МсQuееn, коллаборация Vans x Metallica и первые кроссовки из переработанных материалов от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Платья для мужчин от Alexander МсQuееn, коллаборация Vans x Metallica и первые кроссовки из переработанных материалов от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, что необычного в новой мужской коллекции Alexander МсQuееn, какой получилась капсульная коллекция New Balance и Джейден Смита и кто создал кейс для трофея NBA. 

1. Рюши и платья в новой мужской коллекции Alexander МсQuееn

Креативный директор британского модного Дома Alexander McQueen Сара Бертон выпустила мужскую коллекцию сезона весна-лето 2022. Линейка вдохновлена своеобразным размышлением дизайнера о двойственности человеческой натуры, а также о сочетании мужского и женского начал и их единстве, о которых часто рассуждали мыслители прошлого. Один из них — британский поэт и художник XVIII века Уильям Блейк. Его изображения и нашли свое место на ткани нарядов. Как это было – рассказываем и показываем. 

Фото: alexandermcqueen.com

Клюевыми моделями коллекции стали блуза с воланами, топ и воздушное платье с юбкой из слоев органзы, тюля и шифона. Для консервативных клиентов дизайнер создал брючные костюмы в насыщенном синем и нежном розовом оттенках, а также строгие пальто с пышными воланами и приталенные жакеты с молниями. 


Фото: alexandermcqueen.com

Изюминка коллекции заключается в фантастических сюжетах работ Блейка, которые были перенесены на многие наряды при помощи печати поверх текстиля либо интарсии (вырезание узора). В общем, лучше один раз увидеть. 


Фото: alexandermcqueen.com

2. Унисекс-кроссовки из переработанных материалов от Louis Vuitton 

Все когда-то бывает в первый раз, вот и у французского модного Дома Louis Vuitton случилась первая модель унисекс-кроссовок, на 90% изготовленная из переработанных материалов и материалов биологического происхождения. 

Фото: louisvuitton.com

Чтобы ее создать, команда дизайнеров проанализировала пять других моделей обуви бренда. Это было сделано для того, чтобы определить способы снижения обуви Louis Vuitton на окружающую среду. 

Экологичная новинка получила название Charlie. Ее подошва почти полностью состоит из переработанной резины, а верх - из переработанного полиэстера и пластика на кукурузной основе Biopolioli. Декор создан из регенерированного нейлона Econyl. 

Пара будет официально представлена миру 12 ноября. Ее стоимость пока не раскрывается. 

3. Капсульная коллекция New Balance и Джейден Смита

Если кому-то этим летом не хватает красок – советуем обратить внимание на новую капсульную коллекцию американского бренда New Balance с рэпером и актером Джейденом Смитом. 

Фото: newbalance.com

Капсула, вдохновленная яркими цветами природы, получила символичное название «Trippy Summer» («Тройное лето»). В линейке представлены модель кроссовок Vision Racer в новых оттенках, а также одежда, которая идеально сочетается с обувью. 

Красочность коллекции символизирует приверженность Джейдена позитивному мышлению и стремлению изменить мир к лучшему.

Фото: newbalance.com

Обе пары кроссовок Vision Racer получили футуристичный гибридный силуэт и яркий цвет. Ключевой деталью обуви стали высокая подошва, разделенная на три прямоугольных блока, и яркие светоотражающие элементы.
В капсуле также представлены футболка и толстовка.

Коллекция уже представлена на сайте бренда. 

4. Коллаборация Vans x Metallica

Самой яркой коллаборацией недели можно назвать коллекцию калифорнийского бренда Vans и легендарной группы Metallica. Вместе они выпустили коллекцию обуви, которая посвящена 30-летнему юбилею альбома «Black Album» 1991 года. 

Фото: vans.eu

В линейке представлены обновленные модели кед Sk8-Hi и слипонов. Вся обувь декорирована фирменным дизайном музыкальной группы с изображением двух черепов. На пятке расположен серебристый логотип Metallica. 

Фото: vans.eu

Стоимость новых пар варьируется от 70 до 85 долларов. 

5. Louis Vuitton создал кейс для трофея NBA

На днях стал известен новый чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Северной Америки. Данный титул завоевала команда «Milwaukee Bucks», одержав победу над «Phoenix Suns». Вы спросите: как данный факт связан с миром моды? Сейчас расскажем. 

Фото: louisvuitton.com

Дело в том, французский модный Дом Louis Vuitton поддержал данные соревнования и создал эксклюзивный кейс для кубка Ларри О'Брайена. Впрочем, не сказать, что для бренда это впервые. Ранее он выпустил кейс для трофея гонки Monaco Grand Prix. 

Что касается кейса для NBA, то он полностью покрыт монограммами Louis Vuitton. Также на нем есть гравировки в виде буквы V, которая символизирует победу. Внутренняя часть кейса получила отделку ярко-синего цвета. Данный оттенок является одним из основных для баскетбольной ассоциации. Сам кубок располагается на небольшом возвышении. 
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