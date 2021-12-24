SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Пиневич: врачи получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медшкол

Пиневич: врачи получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медшкол

Врачи и преподаватели получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медицинских школ. На это обратил внимание министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет БЕЛТА.


 Для нас очень важна оценка Главой государства труда медицинских работников, которые были награждены сегодня наряду с представителями других сфер – промышленности, социальной сферы, – обратил внимание Дмитрий Пиневич.

По его словам, в минувшем и нынешнем годах большое число медицинских работников получило награды за борьбу с пандемией. А сегодня награждались "специалисты – золотой фонд, которые внесли мощнейший вклад в развитие здравоохранения и медицинских школ". 

– Это учителя, врачи, руководители совершенно разных направлений, – сказал он.

Дмитрий Пиневич заметил, что "спектр награжденных в различных сферах показал, что жизнь не останавливалась". 

– Это вселяет оптимизм, – заявил он.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил 24 декабря государственные награды более чем 50 представителям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Республики.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы