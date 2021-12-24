Пиневич: врачи получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медшкол

Врачи и преподаватели получили госнаграды за огромный вклад в развитие здравоохранения и медицинских школ. На это обратил внимание министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет БЕЛТА.
– Для нас очень важна оценка Главой государства труда медицинских работников, которые были награждены сегодня наряду с представителями других сфер – промышленности, социальной сферы, – обратил внимание Дмитрий Пиневич.
По его словам, в минувшем и нынешнем годах большое число медицинских работников получило награды за борьбу с пандемией. А сегодня награждались "специалисты – золотой фонд, которые внесли мощнейший вклад в развитие здравоохранения и медицинских школ".
– Это учителя, врачи, руководители совершенно разных направлений, – сказал он.
Дмитрий Пиневич заметил, что "спектр награжденных в различных сферах показал, что жизнь не останавливалась".
– Это вселяет оптимизм, – заявил он.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил 24 декабря государственные награды более чем 50 представителям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Республики.
Фото: БЕЛТА