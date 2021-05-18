Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Фото из архива
– Мы сейчас должны удовлетворить все записи, которые есть в поликлиниках, с упором на пожилое население. Работаем по целевым группам, связанным и с коморбидной патологией. А вторым этапом, возможно, мы вернемся к выставочным центрам и другим местам, где сможем вакцинировать все возрастные группы. К слову, очереди желающих вакцинироваться пойдут на уменьшение в связи с массовым поступлением вакцины в поликлиники.
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Пиневич: в первую очередь мы вакцинируем пожилых, а потом сможем вернуться к прививочной кампании в выставочных центрах
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