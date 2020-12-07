Пиневич: стоимость сеанса гемодиализа в Беларуси почти в 10 раз ниже, чем в некоторых странах Евросоюза

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Для снижения затрат на диализотерапию в стране локализовано производство практически всех расходных материалов и лекарственных средств, необходимых для оказания этого метода лечения. В частности, выпуск диализаторов, магистралей, диализных игл освоен на СП ООО "Фребор", внедрено производство сухих солей (НТПК "Анализ Х") и жидких концентратов для гемодиализа (СП ООО "Фармлэнд"), налажено производство эритропоэтинов на РУП "Белмедпрепараты"., – сказал Дмитрий Пиневич.Важным направлением стало повышение качества почечно-заместительной терапии. Еще в 2010 году существенным недостатком было то, что применение гемодиафильтрации в лечении пациентов с терминальной почечной недостаточностью было мизерным (всего 0,2%). В результате планомерной политики Минздрава по переоснащению диализной службы доля гемодиафильтрации в 2020 году возросла до 25%.Ликвидирована очередь на диализотерапию, что создало предпосылки для улучшения результатов лечения пациентов с учетом проведения последующей трансплантации почки.В стране функционирует 54 отделения гемодиализа, рассчитанные на 460 диализных мест в смену, позволяющих ежегодно пролечивать более 3 тысяч пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек. Обеспеченность диализотерапией (гемодиализом и перитонеальным диализом) полностью соответствует потребности пациентов в этом виде лечения.В конгрессе, в том числе онлайн, принимают участие ведущие специалисты в области нефрологии из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины, Грузии, Казахстана и др.