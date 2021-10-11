Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси остается непростой

Цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси с середины сентября держатся приблизительно на одном высоком уровне. В среднем количество зараженных в день около 1900 человек. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, какая эпидемическая обстановка в стране.
– Ситуация остается сложной фактически во всех регионах, за исключением Гродненской области. Мы также наблюдаем рост количества госпитализаций заболевших. Полагаем, что именно введение разумных ограничительных мер, это в том числе масочный режим, социальное дистанцирование, режим работы общественных и других предприятий, вкупе с продолжением интенсивной вакцинации должны принести свои плоды по снижению уровня заболеваемости. Еще раз подчеркну: вопрос не в суточной заболеваемости, а в том, что такая величина длится уже достаточно большой промежуток времени. Это создает определенную нагрузку на систему здравоохранения, – сказал глава Минздрава.
Кроме того, медики отмечают, что на смену пандемии может прийти твиндемия. Речь идет не только об угрозе коронавируса, но и гриппа.
– Вирус гриппа не циркулировал целый эпидемический сезон. Иммунная прослойка среди населения снизилась, то есть мы стали более уязвимы к вирусу гриппа. Существует опасность наслоения этого вируса на эпидемическую циркуляцию коронавируса. Также существует опасность совместного инфицирования. Исследования китайских и британских коллег показали, что при двойном заражении в 2–3,5 раза чаще регистрируются летальные исходы, – отметила заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.
В стране продолжается прививочная кампания как от коронавируса, так и от гриппа. От последнего можно вакцинироваться спустя 14 дней после ковид-вакцинации. При желании прививки можно совмещать, но для этого необходимо подписать соответствующее согласие.
Напомним, в Беларуси прививку от гриппа можно получить с 6 месяцев, от коронавируса – с 18 лет.