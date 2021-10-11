Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси остается непростой

, – сказал глава Минздрава.Кроме того, медики отмечают, что на смену пандемии может прийти твиндемия. Речь идет не только об угрозе коронавируса, но и гриппа.– отметилаВ стране продолжается прививочная кампания как от коронавируса, так и от гриппа. От последнего можно вакцинироваться спустя 14 дней после ковид-вакцинации. При желании прививки можно совмещать, но для этого необходимо подписать соответствующее согласие.Напомним, в Беларуси прививку от гриппа можно получить с 6 месяцев, от коронавируса – с 18 лет.