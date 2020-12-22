«После совещания у Президента – сразу к вам», – признался министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, посещая Дом ребенка № 1 в Минске. Невзирая на плотный график, он с удовольствием нашел время, чтобы прийти в гости к маленьким воспитанникам и поздравить их с наступающими праздниками. От встречи с «серьезным дядей в красивом костюме» ребята остались в восторге и в качестве благодарности продемонстрировали свои таланты певцов и танцоров. Этот праздник запомнится надолго: взрослые на миг окунулись в беззаботное детство, а малыши светились от счастья.
– Мы находимся в особом учреждении, оно стоит на балансе Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Я посещаю этот Дом ребенка уже 20 лет и рад приехать снова в рамках акции «Наши дети». Конечно, воспитанникам важно внимание, и они рады нашим подаркам: конфеты так вообще мгновенно расхватывают. Очень трогательно видеть в их глазах благодарность, – делится эмоциями Дмитрий Пиневич. – Но также я приехал, чтобы сказать спасибо персоналу. Именно в стенах Дома ребенка познаются общечеловеческие ценности и, особенно, ценность каждой детской жизни. Работать в таких учреждениях – особое призвание.
Министр подчеркнул, что Дом ребенка – закрытое учреждение, поэтому меры профилактики коронавируса здесь максимально строгие.
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Пиневич посетил Дом ребенка № 1 в Минске и поздравил воспитанников с наступающими праздниками
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