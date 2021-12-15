Пиневич о Могилевской областной клинической больнице: здесь доступен самый высокий уровень медпомощи

Такое мнение высказал в Могилеве министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на торжестве, посвященном юбилею Могилевской областной клинической больницы. Клиника, которая отмечает 50-летие, постоянно модернизирует материально-техническую базу, развивает востребованные и сложные направления, такие как трансплантология и кардиохирургия. Напомним, 7 ноября Глава государства открыл здесь новый кардиоцентр, где позже прошла первая в регионе операция по пересадке сердца.





– Областной клинический центр в Могилеве создавался 50 лет назад как раз под высокие технологии и самый высокий уровень оказания медицинской помощи. Сюда приезжают не просто по принципу территориальности, поступают самые тяжелые пациенты, которые нуждаются в консультациях, обследованиях и лечении, – отметил Дмитрий Пиневич.

Высокие технологии, которые внедрялись в регионах, по словам министра здравоохранения, тотчас же апробируются и в этом клиническом центре:

– Самый высокий уровень технологий, которые есть в Беларуси, доступен в Могилевской областной клинической больнице. Уже не десятками характеризуется количество пересаженных почек. Трансплантация – это стык между хирургией и передовыми дисциплинами. Трансплантация сердца – еще более высокий уровень.

Министр отметил, что клинический центр – важный компонент додипломной и постдипломной подготовки специалистов:

– Для областной больницы важный компонент – обучение. Еще раз подчеркну, что для Бобруйска, специалистов из других районов, которые работают в Могилевском регионе, это и центр переподготовки в том числе. Поэтому главная задача – самим стремиться вперед и помогать коллегам с приоритетами и векторами развития.

Дмитрий Пиневич заострил внимание на достижениях Могилевской областной клинической больницы в последние годы:

– Согласно поручению Главы государства было завершено строительство кардиоцентра, обновлен целый ряд других структурных подразделений. Здесь оказывают трансплантологическую помощь. Сегодня мы даем оценку не только стенам и оборудованию, а тому коллективу, группе единомышленников, которые жаждут развития, профессионального роста.

Как отметил главврач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик, все силы и средства медиков направлены на то, чтобы продлить жизнь человека, вывести ее на качественный уровень:

– То, что сделано после введения новых корпусов нашей больницы, показало: с нашим оборудованием можем проводить операции высочайшего уровня. Не так давно провели операцию по пересадке сердца, также начали лечить пациентов с нарушением ритма. Сегодня у нас сконцентрирована кардиологическая помощь. Это удобно как для пациентов, так и сотрудников. Мы видим лист ожидания, потребность в средствах. Должно продолжиться и сотрудничество нашего учреждения с РНПЦ «Кардиология» и центром трансплантации. Ведь любая остановка – шаг назад. Поэтому нужно постоянно учиться.

Во время юбилейного торжественна медицинские работники клиники были отмечены высокими наградами. Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награждены главная медицинская сестра Оксана Молашенко, заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Вадим Леванович, заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Зиновкин, врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики Олег Ананенко.

Фото: архив БЕЛТА



