Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, комментируя итоги совещания у Президента по вопросу совершенствования системы здравоохранения:
– Наша система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно при всех проблемах, которые существуют. В том числе в ковидной ситуации наша система не дала сбоя. Это самое основное, что стоит обсуждать.
Дмитрий Пиневич также рассказал, что сейчас постепенно перепрофилируется коечный фонд, выделенный под лечение больных коронавирусом. В частности, возвращается к привычной работе роддом № 2 г. Минска, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине уже наполовину перешла на работу по ранней реабилитации пациентов после инсультов и операций на сердце и крупных суставах.
– Это именно то, что греет мне сердце больше всего как профессионала. Очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии, – искренне поделился министр.
Фото: БЕЛТА
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Пиневич: белорусская система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно
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