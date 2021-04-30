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Пик зрелости белорусских лесов придется на 2030-е годы

Пик зрелости белорусских лесов придется на 2030-е годы – в это время созданные после Великой Отечественной войны насаждения перейдут в категорию спелых. В эти годы в стране должен увеличиться объем заготовки древесины. «Но не потому, что кому-то так захотелось, а только лишь потому, что придет время собирать урожай», – отметили в Минлесхозе.

В ведомстве ответили на информационные вбросы о лесном хозяйстве, которые то и дело появлялись в последнее время в различных телеграмм-каналах и на отдельных сайтах. Суть «новостей» в том, что, якобы, в стране идут беспрецедентные вырубки лесных массивов.

 Министерство лесного хозяйства неоднократно комментировало данные «новости», назвав их обыкновенными фейками, – обратила внимание пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. – Чтобы поставить окончательную точку в данном вопросе, приведем несколько цифр о развитии отрасли.

Так, например, общая площадь земель лесного фонда в Беларуси сегодня составляет около 9,7 млн гектаров. То есть, на каждого жителя приходится примерно по гектару леса. При этом в результате целенаправленной работы лесоводов в последние годы лесов создается больше, чем вырубается. В итоге покрытая лесом площадь только за 2020 год выросла на 54,1 тысячу гектаров и превысила 8,3 млн гектаров. Лесистость страны увеличилась на 0,2 процента, до 40,1 процента. Общий запас древесины на корню составил почти 1,858 млрд кубометров. В том числе в спелых и перестойных насаждениях 401,6 млн кубометров – плюс 1,1 процента за 2020-й. Средний запас насаждений на одном гектаре вырос на 2 кубометра за прошлый год, до 223 кубометров. На такое же количество кубов вырос запас спелых и перестойных насаждений в 2020-м. Он достиг 274 кубометров на гектаре.

–  Для «критиков» поясним, что все леса в Беларуси делятся на 4 категории: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные, эксплуатационные. Заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, изначально создаваемых для последующей заготовки лесных ресурсов. Всего в стране около 5,9 млн гектаров эксплуатационных лесов. И по мере созревания «урожая» –  в этом плане лесное хозяйство сравнимо с сельским с поправкой лишь на временной фактор – осуществляется заготовка ресурсов. Как и в сельском хозяйстве, если «урожай» вовремя не снять, то он погибает. Здесь уже речь идет о рациональном использовании природных ресурсов, – подчеркнули в Минлесхозе.

У каждого дерева в зависимости от породы свой срок созревания. К примеру, сосну, ель, пихту и лиственницу в эксплуатационных лесах можно рубить с 81 года, дуб, ясень и клен – со 101 года, березу, кроме карельской, – с 61 года, а осину и тополь и вовсе с 41 года. По мнению ученого сообщества, именно в этот период насаждения переходят в категорию спелых. Если вовремя не снять «урожай», то через определенное время он просто погибнет. Государство недополучит прибыль, по цепочке это отразится на социальной сфере, приведет к удорожанию элементарных вещей, вроде стульев и тетрадей, пока леса будут перестаивать и гнить.

В целом за 2020-й год в стране было заготовлено чуть менее 27 млн кубометров древесины. Фактически столько же как и в 2019 году. При этом в стране выросли и площадь эксплуатационных лесов, и доля спелых и перестойных насаждений.

– На этом фоне утверждения, что в последнее время в стране в разы нарастили заготовку древесины, выглядят, мягко скажем, нелепо, но в случае с интернет-сайтами и telegram-каналами, претендующими на звание «новостных», – просто непрофессионально, – считают в ведомстве.

К слову, все рубки проводятся в соответствии с лесоустроительными проектами, которые дают управленцам на местах четкую картину: где, когда и что можно рубить. Разрабатываются такие проекты раз в 10 лет. Таким образом, управление лесными ресурсами осуществляется на плановой основе.


druk@sb.by


 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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