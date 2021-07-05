Американская певица, автор песен, актриса и продюсер вышла замуж второй раз. Ее мужем стал 45-летний кантри-музыкант Блейк Шелтон, сообщает Super.ru.
По некоторым данным пара связала себя узами брака несколько дней назад. Свадебное торжество прошло на рачно Шелтона в Оклахоме.
Напомним, знаменитости начали встречаться в 2015 году. До этого Гвен Стефани состояла в браке с Гэвином Россдейлом. Пара воспитывала троих детей. Для Блейка Шелтона брак с Гвен уже третий. Ранее он был женат на кантри-певице Миранде Ламберт, с которой развелся спустя четыре года брака.
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Певица Гвен Стефани вышла замуж
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