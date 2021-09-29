Петровский: после убийства сотрудника КГБ исчезают самые рьяные аргументы за отмену смертной казни

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, - отметил аналитик. -Эксперт считает, что практика последнего года показала, что никакой гуманизации нет.- отметил Петр Петровский. -По словам Петра Петровского, дегуманизация общества, отсутствие чувства берегов и красных линий, стирание границ между виртуальной реальностью и жизнью в обществе, порождает девиантное поведение, приводящее к массовым трагедиям.