Нам необходимо четко осознать и определить для себя, что нам не по пути с коллективным Западом. Об этом в ходе круглого стола «Экспертное сообщество Союзного государства: обретение субъектности», собравшего сегодня политологов, историков и журналистов Беларуси и России на базе РОО «Белая Русь», заявил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, сопредседатель редакционного совета интернет-издания Eurasia.expert, эксперт РОО «Белая Русь» Петр Петровский.
Аналитик убежден:
– Существующий ныне формат биполярного мира ставит перед каждым государством конкретный вопрос определения: кто свой, а кто чужой. Так вот, для нашей страны, мне кажется, мы должны четко осознавать: чужим является коллективный Запад. Его страны – другие, они чужие для нас. Мне кажется, в Конституции надо четко прописать, что белорусы – это часть евразийского пространства, а не европейского. Страны европейского пространства другие, они никогда не будут нас воспринимать на равных.
Петр Петровский уверен:
– Беларусь должна стать Брестской крепостью евразийского пространства, а Россия – его сердцем.
Участники мероприятия поставили целью выяснить, можно ли говорить о существовании союзного экспертного сообщества. И что нужно сделать для того, чтобы оно появилось, зачем такое сообщество необходимо Союзному государству. Инициаторами проведения в Минске такого круглого стола выступили Центр «Северная Евразия» (Беларусь), АНО «Институт Русского зарубежья» (Россия) и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».
Фото: БЕЛТА
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Петровский: нам не по пути с коллективным Западом
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