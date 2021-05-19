С учетом остроты проблемы демографического развития краеугольным камнем проводимой государственной политики является всеобъемлющая системная поддержка семей, воспитывающих детей. Об этом во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассказал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. Он подчеркнул:
– Государством инвестируются значительные ресурсы по жизненно важным для семей направлениям: от детских пособий и семейного капитала до строительства жилья и дополнительных пенсионных гарантий. Только в 2020 году на эти цели направлено свыше 4,6 миллиарда рублей бюджетных средств, или более 3 процентов ВВП.
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Петришенко: в прошлом году на поддержку семей с детьми было выделено больше 4,6 миллиарда рублей
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