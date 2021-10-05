Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь Игорь Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.
- На заседании было рассмотрено 26 вопросов в сферах технического регулирования, сельскохозяйственного производства, международной и внешнеторговой деятельности, климатической повестки, а также применения навигационных пломб, устранения ограничений и изъятий и другие, - отметил в пресс-службе.
В частности, одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета, которым предлагается утвердить Основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год. В центре внимания – ключевые зарубежные партнеры, представляющие для Союза наибольший интерес, а также мероприятия по обеспечению эффективной защиты интересов Союза.
- В целях разработки в перспективе мер по развитию импортозамещающих производств в государствах – членах Союза утвержден Перечень сельскохозяйственных растений, в отношении которых в Союзе имеется критическая зависимость от импорта семян и посадочного материала. Внесены изменения в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза в части обмена информацией о выданных ветеринарных сертификатах. Переход на безбумажную технологию позволит снизить издержки поставщиков на оформление сопроводительной документации, - дополнили в пресс-службе Правительства.
Кроме того, утвержден план мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза на 2021-2022 годы. Дорожная карта включает в себя 35 мероприятий, а ее реализация будет способствовать свободе движения товаров на рынке Союза.
- Поддержан план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов Союза на 2021 – 2024 годы с учетом приоритетов развития металлургического производства в целом, а также отрасли обращения с отходами и ломом черных и цветных металлов, - резюмировали в пресс-службе.
Коллегии ЕЭК совместно с правительствами государств-членов поручено продолжить проработку вопросов по оценке конкуренции на цифровых рынках, функционирующих на территориях ЕАЭС. Применение общих подходов будет способствовать повышению степени определенности и однозначности в части антимонопольного регулирования цифровых рынков Союза.
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