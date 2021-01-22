Петришенко: наше государство никогда не экономило и не будет экономить на семье

Масштабная и разностороння поддержка семей с детьми - визитная карточка Беларуси. И даже в непростых экономических условиях на семьях государство не экономило и не будет экономить. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, приветствуя участников республиканского открытого диалога "Многодетная семья - приоритет государственной семейной политики", который проходит в Дворцовом ансамбле Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", передает БЕЛТА.
"Поддержка многодетных семей - безусловный государственный приоритет. Вы формируете опору устойчивого развития нашего государства", - обратился к участникам Игорь Петришенко.
Он подчеркнул, что власти отчетливо видят ценностные установки и жизненные приоритеты современной молодежи, ориентир на карьеру, личностное развитие, отодвигается время вступления в брак и рождения детей - и с этим нужно работать в проводимой семейной политике.
"Основа для повышения экономического потенциала семей с детьми создана. Инвестированы значительные средства по всем жизненно важным для них направлениям, - отметил Игорь Петришенко. - Только в прошло году на поддержку семей, воспитывающих детей, было направлено около Br4 650 млн бюджетных средств. Это 3% ВВП. В этой связи хочу вас заверить, что наше государство никогда не экономило и не будет экономить на семье".
Он призвал участников встречи активно включаться в обсуждение: как сделать так, чтобы многодетных семей становилось больше, а их жизнеустроенность была более комфортной.
На встречу приглашены многодетные родители - 20 семей из всех регионов страны. Среди участников - мамы и папы троих, четверых, пятерых детей. И не только родных: супруги Кузьмины, например, воспитывают троих своих и троих приемных ребятишек.
"В текущей пятилетке правительство продолжит работать над решением ключевых для наших семей вопросов. Нам необходимо обеспечить доступность различных видов жилья, особенно для молодых семей", - добавил Игорь Петришенко. Также среди ключевых направлений работы - доступность и гибкость дошкольного образования; разнообразие форм и видов услуг по уходу и воспитанию детей разного возраста, в том числе в сельской местности; гармоничный баланс "семья - работа"; укрепление института семьи, продвижение идеи успеха большой семьи с детьми; масштабная работа с молодежной аудиторией, в том числе в социальных сетях, через средства социальной рекламы, культуру и искусство.
Названные приоритеты отражены в основном программном документе страны - программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы, проект которой вынесен на всенародное обсуждение в преддверии VI Всебелорусского народного собрания, резюмировал Игорь Петришенко.
"При этом, всесторонне помогая семье, государство вправе ожидать социально ответственного поведения от родителей, которые должны проявлять заботу о здоровье и благополучии своих детей, вкладывать в них любовь к Родине, растить их достойными гражданами нашей страны", - заключил он.
Фото: БЕЛТА
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