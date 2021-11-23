Петришенко: государство делает все, чтобы инвалиды были внедрены в социальную среду

Государство делает все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями были внедрены в социальную среду. Об этом сообщил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко перед началом заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. Основной вопрос, который комплексно рассматривался на заседании, – организация работы по обеспечению равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью в Гомельской области.

– В рамках республиканского совета была создана рабочая группа, которая осуществила мониторинг 10 районов Гомельской области в том числе в рамках областного центра и представила обстоятельный доклад, который мы заслушаем.

Игорь Петришенко отметил, что в Гомельской области сделано немало. По его словам, там применяется комплексный подход.

– Более того, осуществляется оказание помощи для реабилитации инвалидов первой и второй группы и детям с третьей и четвертой степенями ограниченности возможностей. Важно, чтобы люди, которые в силу обстоятельств ограничены в возможностях, не чувствовали, что ограниченные возможности им мешают полноценно жить. Государство делает все для того, чтобы эти люди были внедрены в социальную среду, – резюмировал Игорь Петришенко.

Он также заверил, что будет продолжена работа по организации безбарьерной среды.

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