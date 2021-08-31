Первый урок в школах будет посвящен нравственным ценностям и единству белорусов

На первом уроке, который состоится 1 сентября в учреждениях общего среднего образования, школьников познакомят с темой "В единстве белорусского народа – основа независимой страны", посвященной Году народного единства. Такая информация опубликована на сайте Министерства образования.
Идейной основой первого занятия станут нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны, единство белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости, связь поколений, сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической памяти белорусского народа.
Еще одним важным моментом урока станут основные направления и достижения миролюбивой политики Беларуси, принимаемые государством меры по обеспечению национальной безопасности.
В настоящее время учителя продумали для школьников маршруты экскурсий и виртуальных путешествий, организацию выставок, временных экспозиций, которые будут посвящены тематике первого занятия.
– Итогом совместной работы на первом уроке должно стать осознание учащимся связи со своим народом, понимание важности собственной активной гражданской позиции, ощущение личной ответственности за будущее Родины, – уточнили в пресс-центре Министерства образования.
Методические рекомендации по проведению первого занятия опубликованы на сайте Министерства образования.