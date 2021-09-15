Первый секретарь ЦК БРСМ – о цензурировании интернет-пространства: в обществе такой запрос есть

– обратил внимание первый секретарь ЦК БРСМ.Александр Лукьянов рассказал о небольшом социальном исследовании, которое проводил в научном коллективе. Рецензенты должны были ответить на следующий вопрос: поддерживаете ли вы цензурирование интернет-пространства с целью ограничить доступ детей к нежелательному контенту, содержащему деструктивные вещи, например вредные привычки и насилие?– резюмировал Александр Лукьянов.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.