Первый секретарь ЦК БРСМ – о цензурировании интернет-пространства: в обществе такой запрос есть

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов прокомментировал идею о цензурировании интернет-пространства и отметил, что в обществе такой запрос есть.
– Изменилась среда, в которой растут дети. Если раньше источниками информации являлись мама, папа, радио, телевизор и газеты, то сейчас ими стало огромное число всевозможных социальных сетей и каналов. Человек может найти те сведения, которые считает для себя нужными, в любой момент времени. При этом возникают определенные риски и встает вопрос, как отфильтровывать информацию, – обратил внимание первый секретарь ЦК БРСМ.
Александр Лукьянов рассказал о небольшом социальном исследовании, которое проводил в научном коллективе. Рецензенты должны были ответить на следующий вопрос: поддерживаете ли вы цензурирование интернет-пространства с целью ограничить доступ детей к нежелательному контенту, содержащему деструктивные вещи, например вредные привычки и насилие?
– Большинство готово. Выборка была небольшая, в коллективе порядка 150 человек, но тем не менее. Для меня это как одна из реперных точек, чтобы понять: рано или поздно такую инициативу можно будет развивать, тем более запрос в обществе есть. А если есть запрос, его необходимо удовлетворить, – резюмировал Александр Лукьянов.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.