Первый регион Канады объявил о начале снятия ограничений по коронавирусу с 4 мая

, — сказал он. Саскачеван стал первым регионом Канады, который объявил о детальном плане по перезапуску экономики. Он предусматривает пять ступеней.Первая фаза начнется 4 мая. С этого дня в провинции откроются стоматологические клиники, будут вновь принимать окулисты, ортопеды и физиотерапевты. Гражданам будет разрешено кататься на лодках и ловить рыбу, откроются поля для гольфа. Второй этап предусматривает открытие с 19 мая магазинов одежды, спортивных товаров, ювелирных украшений и других товаров, заработают парикмахерские. При этом по-прежнему нужно будет соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования.Даты остальных фаз снятия ограничений пока не определены. Третья, например, предполагает открытие других малых предприятий сферы услуг, таких как маникюрные салоны и спортзалы, а также кафе и ресторанов при условии их заполнения клиентами до 50%. Затем должны будут заработать бассейны, детские площадки, музеи, кинотеатры, парки. Последняя стадия предполагает снятие всех ограничений. Аналогичные меры по перезапуску своих экономик рассматривают сейчас провинции Манитоба и Остров принца Эдуарда.В Саскачеване одни из самых низких показателей заражения коронавирусом в Канаде. Согласно последним данным Минздрава страны, в этой провинции выявлено 326 случаев заражения, 270 человек уже выздоровели, четыре пациента умерли.