Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Первый электробус вышел на маршрут в Гродно

Первый электробус вышел на маршрут в Гродно

В Гродно по городским маршрутам начал передвигаться первый электробус, передает БЕЛТА.


По информации автобусного парка Гродно, в начале мая МАЗ передал столице и областным центрам партию электробусов третьего поколения. Один из них начал курсировать по дорогам Гродно. 

– Первым для новой техники станет маршрут № 8 "Врублевского – Вишневец". В дальнейшем проверим его на других маршрутах. Автобус отличает большой запас хода – 300 км. Из Минска он приехал без подзарядки. Проверим, как будет вести себя в городских условиях, – обратили внимание в автобусном парке. 

Кроме того, на предприятии создана необходимая инфраструктура, установлена современная зарядная станция, а водители и ряд других специалистов прошли необходимую подготовку.

Новый автобус не только бесшумный и экологичный, но также комфортный. Транспортное средство укомплектовано бесконтактной системой противозащемления и выдвижной аппарелью для людей с ограниченными возможностями. На каждом ряду сидений есть USB-порты для зарядки мобильных устройств и планшетов. Есть в автобусе и кондиционер. Размеры транспортного средства адаптированы под городские условия: в салоне свободно разместятся более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях.

В дальнейшем электробусы в Гродно будут использовать активнее. К слову, областной центр стал в свое время одним из первых, где появились и троллейбусы с автономным ходом. Часть пути они едут как обычные троллейбусы, еще часть – как электробусы. Это позволяет удлинять троллейбусные маршруты без строительства контактной сети.

Фото: ОАО "Автобусный парк г. Гродно"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Блинкен заявил, что США нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией
В горах Турции пропала украинская туристка
КНР передала Беларуси 300 000 доз китайской вакцины от коронавируса
Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею
Минчанам предлагают обсудить изменения в план застройки района Грушевки
Крупко проведет личный прием граждан 19 мая
В Ошмянском районе состоялся фестиваль «Веселый Жужа»
Лунное затмение 26 мая: что можно, а что нельзя делать в этот день
Какие меры нужно принять, если вас укусила оса или пчела? Объясняет врач
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ информационного борца с режимом
Проект «Художник и город» в этом году сменит локацию, главным героем станет Леонид Щемелев
Медик дал важный совет готовящимся к беременности женщинам
Дефицит республиканского бюджета в январе – апреле составил BYN 700 млн
На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина
Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Швейцарии, обыграв экс-седьмую ракетку мира
В Светлогорске с четвертого этажа выпал ребенок
В обновленном законе «Об обеспечении единства измерений» появился новый вид услуг: узнали его преимущества
Белорусская делегация выступает на международных православных образовательных чтениях в Москве
В Витебской области на каникулах планируют оздоровить сорок тысяч детей
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обманом живут
В секторе Газа оценили нанесенный обстрелами Израиля ущерб в более чем $ 240 млн
Государственный секретариат Совбеза станет госорганом
Вольфович: военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной
СМИ: Amazon планирует приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Беларусь разрабатывает стратегию по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога
Израиль нанес удары по ряду ракетных установок в секторе Газа
В Казани эвакуировали школу после письма якобы от сообщника Галявиева
Пиневич: в первую очередь мы вакцинируем пожилых, а потом сможем вернуться к прививочной кампании в выставочных центрах
В Китае за прошедшие пять лет каждые два дня открывался новый музей
Слезы Леди Гаги и кадры с похорон принцессы Дианы: принц Гарри аннонсировал сериал с Опрой Уинфри
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Социохакинг-2
Пиневич: форум «Здравоохранение Беларуси – 2021» отражает тенденции развития медицины в стране и Европейском регионе
Биржа: 18 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Воложинском районе 73-летний водитель "Ниссана" сбил пожилую женщину
Выставка-форум «Здравоохранение – 2021» в Минске – стрим
Для чего Tut.by создавал себе образ информационного борца с режимом
Apple Music меняет формат звучания
Илон Маск потерял второе место в списке богатейших людей мира
Лукашенко о действии Декрета № 2: только в одном случае!
Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме
Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Реалии развеют мифы
При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг – Пиневич
Пропавший в Бресте футболист из Нигерии найден
В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ