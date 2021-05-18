Первый электробус вышел на маршрут в Гродно

По информации автобусного парка Гродно, в начале мая МАЗ передал столице и областным центрам партию электробусов третьего поколения. Один из них начал курсировать по дорогам Гродно.– обратили внимание в автобусном парке.Кроме того, на предприятии создана необходимая инфраструктура, установлена современная зарядная станция, а водители и ряд других специалистов прошли необходимую подготовку.Новый автобус не только бесшумный и экологичный, но также комфортный. Транспортное средство укомплектовано бесконтактной системой противозащемления и выдвижной аппарелью для людей с ограниченными возможностями. На каждом ряду сидений есть USB-порты для зарядки мобильных устройств и планшетов. Есть в автобусе и кондиционер. Размеры транспортного средства адаптированы под городские условия: в салоне свободно разместятся более 70 пассажиров, из них 30 – на сиденьях.В дальнейшем электробусы в Гродно будут использовать активнее. К слову, областной центр стал в свое время одним из первых, где появились и троллейбусы с автономным ходом. Часть пути они едут как обычные троллейбусы, еще часть – как электробусы. Это позволяет удлинять троллейбусные маршруты без строительства контактной сети.Фото: ОАО "Автобусный парк г. Гродно"