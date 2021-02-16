Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV получил новую версию Sportline. Особенностью новинки станет уникальный декор и заниженная подвеска. Пятидверка в подобном исполнении доступна с тремя силовыми установками на выбор, сообщает Motor.ru.
Выделяют автомобиль рамка «решетки радиатора», рейлинги и молдинги боковых стекол в глянцевом черном цвете, а также особое наполнение переднего бампера и шильдики Sportline на крыльях.
Интересна также оптика LED Matrix, которая способна отключать отдельные сегменты при обнаружении камерой на лобовом стекле пешеходов или автомобилей, и заниженная на 15 миллиметров спереди и 10 сзади подвеска. Данное оснащение идет в каждом транспортном средстве. Покупатели смогут приобрести новинку с одним из двух вариантов полированных колес: 20-дюймовые Vega и 21-дюймовые Betria.
В начальный вариант электрокроссовера установят задний электродвигатель (180 сил и 310 Нм), батарею на 62 киловатт-часа и запас хода 400 километров. Авто с индексом 80 выдает 204 силы и питается от аккумулятора емкость 82 киловатт-часа. Такой автомобиль проезжает без подзарядки 520 километров. Суммарная отдача моторов полноприводной новинки — 265 сил и 425 Нм момента, но проезжает он меньше, 500 километров.
Фото: Skoda
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Первый электрический кроссовер Skoda получил спортивную версию
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