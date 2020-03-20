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  2. Первый борт с белорусскими гражданами прибыл из Внуково

Первый борт с белорусскими гражданами прибыл из Внуково

Задержавшиеся в московском аэропорту Внуково белорусы прибыли чартерным рейсом в Минск. Всего на организованном борту находились 114 взрослых и 1 младенец. Туристы возвращались домой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.


Как пояснила начальник отдела рекламы и коммуникаций компании "Белавиа" Ольга Герасенко, предприятие выполнило чартерный рейс по заказу туристической компании Anex tour для того, чтобы транспортировать туристов из аэропорта Внуково в Минск:

— Наша авиакомпания продолжает внимательно следить за ситуацией в странах, где есть авиавоздушное сообщение, и продолжает совершать полеты и организовывать рейсы для того, чтобы наши граждане могли вернуться в Минск. На данном борту было 115 человек. Так как это чартерный рейс, понадобилось больше времени на оформление документов и организационных вопросов по вылету в Минск.


Также специалист рассказала, что на данный момент авиакомпания организовала также три дополнительных чартерных рейса по маршруту Минск — Баку для того, чтобы граждане двух стран — Беларуси и Азербайджана — могли вернуться к себе домой. Кроме того, по ее словам, совместно с туристическими операторами авиакомпания «Белавиа» делает все для того, чтобы по согласованному графику вернуть туристов из Египта.


Во время полета пассажиры прошли медицинский осмотр: их осмотрели и измерили температуру. По прилету граждан еще раз осмотрели медики и провели досмотр через тепловизор.


Напомним, что Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. Но оставалась возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово. Вместе с тем большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, из которого на данный момент нет прямых рейсов в Минск.


Также по информации Минспорта и туризма известно, что помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов, которые покупали путевки в турфирмах и столкнулись с закрытием границ из-за распространения коронавируса. По данным туроператоров, в Египте находятся около 6 тыс. организованных туристов. Около 2 тыс. туристов сегодня находятся в других странах.

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Фото: КРЫЖЕВИЧ Илья
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