Осенью 2021 года пройдут первые в мире гонки на Луне, однако есть нюанс. Дело в том, что соревнования состоятся без пилотов: в рамках проекта Moon Mark на спутник Земли отправят радиоуправляемые «болиды», созданные студентами при поддержке дизайнера McLaren P1 Фрэнка Стивенсона. На Луну машины запустит компания Илона Маска SpaceX, а трек разработает архитектор трасс «Формулы-1» Герман Тильке, пишет Motor.ru.
О планирующихся гонках стало известно уже в начале 2020 года. В тот момент сообщалось, что две команды участников будут собраны по итогам большой школьной олимпиады. Студентам нужно разработать машины для лунной гонки и показать свои навыки радиоуправления. Вес каждого «болида» не должен превышать 2,5 килограмма, а приблизительная скорость машин обязана составлять десять сантиметров в минуту.
Комплексы поместят в посадочный модуль Nova-C, созданный Intuitive Machines, который доставит на Луну ракета-носитель SpaceX Falcon 9. Запуск может состояться в октябре следующего года. Будет организована видеосъемка заездов. Трансляцию гонки будут вести в прямом эфире.
Фото: pixabay.com
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Первые в истории гонки на Луне пройдут в 2021 году
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