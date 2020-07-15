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  2. Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году

Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году

Первые беспилотные такси могут начать работать в столице России в 2024 году. Об этом заявил замминистра транспорта Алексей Семенов. По его словам, это возможно, если эффективно реализовывать план, разрабатываемый с участием заинтересованных ведомств и компаний – Минтранса, МВД, Минпромторга и т. д.


Сейчас в Москве тестируют около сотни беспилотных автомобилей "Яндекс" на базе Toyota Prius, передает ТАСС. Беспилотники уже проехали более 3 млн км по городским дорогам. За рулем беспилотников никого нет, но в салоне (на переднем пассажирском сиденье) находится инженер-испытатель, который следит, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

При этом стоимость поездок на беспилотном такси, как предполагается, будет дешевле, чем поездка на обычном такси с водителем, за счет массовости и более эффективной утилизации. Об этом заявил директор по корпоративным отношениям "Яндекса" Антон Шингарев.

В 2018 году в России начали тестирование беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Эксперимент проводили в Москве и Татарстане. Позже число регионов, где проводится эксперимент увеличили до 13 (Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др).

Фото: wikimedia

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