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  2. Первые дни нового года в Жодино: 10 бракосочетаний, 11 новорожденных

Первые дни нового года в Жодино: 10 бракосочетаний, 11 новорожденных

В первую рабочую неделю 2021 года в отделе ЗАГС города Жодино прошло 10 бракосочетаний, говорится в сообщении на сайте городского исполнительного комитета.


– Молодожены дождались окончания Рождественского поста, и первые регистрации начались уже 8 января, – проинформировали в горисполкоме. – Также 8 января в Жодино зарегистрирован первый международный брак: жительница города вышла замуж за гражданина Королевства Дании. В январе 2021 года в загсе будет зарегистрирован еще один международный брак с представителем дальнего зарубежья – гражданином Австралии.

Первая неделя 2021 года дала отсчет и рождаемости в Жодино. Свидетельство о рождении № 1 в текущем году получил мальчик Савва – третий ребенок в семье.

– Всего за первую неделю нового года город пополнился 11 новыми жителями, – отметили в горисполкоме.

В прошлом году среди самых популярных имен для новорожденных девочек в Жодино были Софья, Ксения и Алиса, для мальчиков – Матвей, Роман, Александр и Артем. Немало было и редких имен: Виринея, Златослава, Маруся, Самуил, Спартак, Гаспар. В 2020-м местный загс регистрировал чуть меньше браков, чем обычно. Специалисты называют несколько причин. Первая – високосный год: пары не так охотно регистрируют браки в такие годы. Вторая причина – коронавирусная инфекция. Кстати, уже месяц до введения масочного режима все пары и гости приходили на регистрации только в масках. Сейчас же на торжественных церемониях в загсе может присутствовать не более 10 человек. Впрочем, большинство пар приходят на церемонию вдвоем или с минимум родных.

Жодино – город областного подчинения в Минской области, расположен в 54 км от Минска. Насчитывает 63,8 тысячи жителей и занимает площадь более 2000 гектаров. Через Жодино проходит железнодорожная магистраль Брест – Москва и автомагистраль Слобода – Новосады. Ведущей отраслью города является промышленность, которую представляют 11 предприятий машиностроения, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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