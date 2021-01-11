Первые дни нового года в Жодино: 10 бракосочетаний, 11 новорожденных

– проинформировали в горисполкоме.Первая неделя 2021 года дала отсчет и рождаемости в Жодино. Свидетельство о рождении № 1 в текущем году получил мальчик Савва – третий ребенок в семье.– отметили в горисполкоме.В прошлом году среди самых популярных имен для новорожденных девочек в Жодино были Софья, Ксения и Алиса, для мальчиков – Матвей, Роман, Александр и Артем. Немало было и редких имен: Виринея, Златослава, Маруся, Самуил, Спартак, Гаспар. В 2020-м местный загс регистрировал чуть меньше браков, чем обычно. Специалисты называют несколько причин. Первая – високосный год: пары не так охотно регистрируют браки в такие годы. Вторая причина – коронавирусная инфекция. Кстати, уже месяц до введения масочного режима все пары и гости приходили на регистрации только в масках. Сейчас же на торжественных церемониях в загсе может присутствовать не более 10 человек. Впрочем, большинство пар приходят на церемонию вдвоем или с минимум родных.Жодино – город областного подчинения в Минской области, расположен в 54 км от Минска. Насчитывает 63,8 тысячи жителей и занимает площадь более 2000 гектаров. Через Жодино проходит железнодорожная магистраль Брест – Москва и автомагистраль Слобода – Новосады. Ведущей отраслью города является промышленность, которую представляют 11 предприятий машиностроения, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности.