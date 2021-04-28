Первую выдачу ID-карты планируют организовать по месту жительства граждан

Первую выдачу ID-карты можно будет организовать по месту жительства, заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на международном форуме #GBC, который проходит в Минске.
– Думаем, что с 1 сентября граждане усиленно пойдут менять старые паспорта на биометрические документы. В любом случае все подразделения будут открыты одновременно. Фактически первую выдачу ID-карты можно будет организовать по месту жительства. В последующем если гражданин утратит свою ID-карту или в силу обстоятельств будет находиться в другом месте, то он сможет обращаться в любое подразделение по гражданству и миграции.
Также, по словам Алексея Бегуна, планируется внедрить электронную очередь, чтобы у граждан была возможность записаться на подачу документов через интернет.
– Лицу, достигшему 14 лет, ID-карта и биометрический паспорт будет выдаваться на 10 лет. Несовершеннолетние будут получать ID-карту и биометрический паспорт на пять лет. Кроме того, у несовершеннолетних не будет электронной цифровой подписи. По указу Президента будет параллельная паспортизация. Если гражданин Беларуси захочет получать паспорт образца 1996 года, то он может обратиться в соответствующее подразделение и получить его. Пока законодательно не ограничивался срока действия этого документа как на территории страны, так и для выезда за границу.
Алексей Бегун отметил, что в стране вводится восемь биометрических документов: ID-карта в виде идентификационной карты гражданина Беларуси, ID-карта иностранного гражданина и лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Беларуси, исключительно внутренние документы, которые удостоверяют личность гражданина Беларуси на территории страны, а также пять новых заграничных документов исключительно для выезда за границу: биометрический паспорт гражданина Беларуси, биометрический служебный паспорт, биометрический дипломатический паспорт, а также проездные документы беженца и лица без гражданства.
– Это абсолютно новые документы с электронными носителями информации, где внесены все биометрические данные владельца, его персональные данные, а также есть соответствующие зоны для считывания контактной и бесконтактной информации. ID-карта –э то пластиковая smart-карта, которая имеет очень высокую степень защиты, надежно защищена от подделки и практически, думаю, не подвержена механическим повреждениям. И фактически гражданин, если будет ею пользоваться добросовестно, то в течении 10 лет она будет надежным документом, удостоверяющим личность.
Такая карта имеет электронно-цифровую подпись, которая также в течении 10 лет будет способствовать общению между гражданином и государством и позволит получать те электронные услуги, которые оформляются в настоящее время для него дистанционно на основании электронно-цифровой подписи.
– Разработчик гарантировал, что в течении 10 лет в те технологии, которые применены, невозможно будет внести какие-то изменения именно в сам чип, где записаны все основные персональные данные гражданина и электронно-цифровая подпись будет надежно защищена от подделки, от несанкционированного доступа. Со своей стороны, Министерство внутренних дел предпринимает все усилия, чтобы защитить персональные данные гражданина от несанкционированного доступа, когда они будут собираться в рамках выдачи биометрических документов, – резюмировал Алексей Бегун.
Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) – уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума – презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость.
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Первую выдачу ID-карты планируют организовать по месту жительства граждан
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