Первую выдачу ID-карты планируют организовать по месту жительства граждан

Также, по словам Алексея Бегуна, планируется внедрить электронную очередь, чтобы у граждан была возможность записаться на подачу документов через интернет.Алексей Бегун отметил, что в стране вводится восемь биометрических документов: ID-карта в виде идентификационной карты гражданина Беларуси, ID-карта иностранного гражданина и лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Беларуси, исключительно внутренние документы, которые удостоверяют личность гражданина Беларуси на территории страны, а также пять новых заграничных документов исключительно для выезда за границу: биометрический паспорт гражданина Беларуси, биометрический служебный паспорт, биометрический дипломатический паспорт, а также проездные документы беженца и лица без гражданства.Такая карта имеет электронно-цифровую подпись, которая также в течении 10 лет будет способствовать общению между гражданином и государством и позволит получать те электронные услуги, которые оформляются в настоящее время для него дистанционно на основании электронно-цифровой подписи.резюмировал Алексей Бегун.Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) – уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума – презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость.