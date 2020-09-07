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Первую очередь большого кольца вокруг Гродно сдадут летом 2021 года

Первую очередь большого 36-километрового автодорожного кольца вокруг Гродно планируется сдать летом следующего года. Об этом сегодня во время патриотической акции "За Беларусь!" работников дорожно-строительных и мостостроительных организаций сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, пишет БЕЛТА.


Акция прошла на одном из важнейших строительных объектов региона. В Гродно реализуют уникальный проект: под автомобильный мост реконструируют построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Более 10 лет назад разобрали ведущую к мосту железнодорожную ветку, некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста и реконструировать его под автомобильный. Для этого использовалась и часть опор старого моста, их дополнительно укрепляли и расширяли. Берега укрепили габионами – металлическими сварными конструкциями, заполненными камнями.

"Объект возводится по прямому поручению Президента. Было принято решение о строительстве вокруг Гродно большого кольца протяженностью в 36 км. Этот мост, а также подходы к нему протяженностью в 3,5 км – первая очередь очень важного для города проекта", – отметил Владимир Дешко. Он подчеркнул, что сдать мост, а также дороги к нему планируется к 3 июля 2021 года. Первый участок свяжет районы Вишневец, Южный и Ольшанка с трассой М6 и промышленной зоной в районе "Гродно Азот".

Стоимость первой очереди с мостом через Неман составляет около BYN 150 млн, а всего на кольцо в ценах 2019 года потребуется около BYN 400 млн.

По словам Владимира Дешко, значение всего объекта сложно переоценить. Обновленный мост серьезно разгрузит другие городские магистрали, а также позволит поэтапно провести реконструкцию Румлевского моста и моста в районе улицы Поповича, не вызывая транспортного коллапса.


"А в целом большое кольцо вокруг Гродно определит стратегию развития областного центра на десятилетия. Оно станет артерией, вокруг которой будут формироваться новые жилые районы, инвестиционные площадки. Строительство кольца также позволит на ближайшие несколько лет загрузить работой и дорожников, и мостостроителей, ведь планируется возведение еще одного моста через Неман в районе КСМ. Причем объемы большие, поэтому к работе будут привлекаться не только гродненские организации", – рассказал Владимир Дешко. Во время акции он подчеркнул, что очень важно не допустить расшатывания ситуации, а смотреть в будущее, работать на перспективу. По его словам, приостановка строительства даже на относительно короткое время может привести к упадку всего комплекса, потере кадров, навыков. И восстановление в этом случае может растянуться на десятилетия.




Впрочем, работы на мосту и подходах к нему не останавливаются. Мостостроители и дорожники все делают согласно графику. Сейчас выполнены работы на опорах, приступили и к монтажу пролетных строений, укладке железобетонного основания проезжей части.

"Каждый понимает важность объекта для города. Надо беречь то, что строим. Тем более все мы живем в Гродно и видим, насколько удобней станет жизнь многих после ввода нового моста", – рассказал монтажник Леонид Головач. Он работает мостостроителем почти четыре десятка лет, возводил и другие важные для областного центра объекты. Сейчас, признается мужчина, мог бы быть на пенсии, но от предложения в реализации уникального для Гродно проекта не отказался.

Мост будет самым высоким в областном центре – около 32 м над уровнем Немана. Длина обновленного объекта составит около 240 м, ширина возрастет до 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону, широкие и комфортные тротуары, велодорожка.

Фото: БЕЛТА
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