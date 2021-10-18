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  2. Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили газом

Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили газом

Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом. Пусконаладочные работы на второй продолжаются, сообщает Lenta.ru со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.


В соответствии с планом и проектными требованиями нитка заполнена в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Обеспечивается уровень давления в газопроводе 103 бар. Этого достаточно, чтобы в скором времени приступить к транспортировке газа. 

Окончательное разрешение от Германии – завершающий шаг на пути к запуску газопровода «Северный поток – 2». Об этом ранее сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию. Но процесс сертификации может продлиться несколько месяцев. 

Укладка первой нитки «Северного потока – 2» завершилась в июне, второй – в сентябре. «Газпром» уже сообщил о планах начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск газопровода стартовал 4 октября.

С конца августа в Европе начался энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках. 
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Фото: РЕЙТЕР
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