Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили газом

В соответствии с планом и проектными требованиями нитка заполнена в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Обеспечивается уровень давления в газопроводе 103 бар. Этого достаточно, чтобы в скором времени приступить к транспортировке газа.Окончательное разрешение от Германии – завершающий шаг на пути к запуску газопровода «Северный поток – 2». Об этом ранее сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что газопровод полностью готов к использованию. Но процесс сертификации может продлиться несколько месяцев.Укладка первой нитки «Северного потока – 2» завершилась в июне, второй – в сентябре. «Газпром» уже сообщил о планах начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск газопровода стартовал 4 октября.С конца августа в Европе начался энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках.