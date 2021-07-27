Первое в истории олимпийское золото по серфингу завоевал бразилец Итало Феррейра

Серебряную медаль в национальную копилку своей страны добавил японец Каноа Игараси, а бронзу взял Оуэн Райт из Австралии. Что касается женщин, обладательницей золотой медали стала серфингистка из США Карисса Мур. На втором месте – представительница ЮАР Бьянка Буйтендаг. Бронзу завоевала японка Амуро Цудзуки.Серфинг впервые представлен на Олимпиаде.Кстати, на днях первые олимпийские награды разыграли в еще одном спорте-дебютанте на Играх – скейтбординге. Две золотые медали в этом виде спорта завоевали японские спортсмены 22 и 13 лет от роду.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.