Представитель Бразилии Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по такому виду спорта, как серфинг.
Серебряную медаль в национальную копилку своей страны добавил японец Каноа Игараси, а бронзу взял Оуэн Райт из Австралии. Что касается женщин, обладательницей золотой медали стала серфингистка из США Карисса Мур. На втором месте – представительница ЮАР Бьянка Буйтендаг. Бронзу завоевала японка Амуро Цудзуки.
Серфинг впервые представлен на Олимпиаде.
Кстати, на днях первые олимпийские награды разыграли в еще одном спорте-дебютанте на Играх – скейтбординге. Две золотые медали в этом виде спорта завоевали японские спортсмены 22 и 13 лет от роду.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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Первое в истории олимпийское золото по серфингу завоевал бразилец Итало Феррейра
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