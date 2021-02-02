Первая образовательная смена Национального детского технопарка по направлению «Зеленая химия» проходит на базе химического факультета БГУ

Направление «Зеленая химия» на первой образовательной смене Национального детского технопарка выбрали учащиеся 9–11 классов из Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также города Минска. К слову, зачисление проходило в три этапа: ребята представили документы об участии в республиканских или международных образовательных мероприятиях или исследовательский проект, прошли тестирование и собеседование. Мария Перевозчикова, например, приехала в Минск из деревни Лабно-Огородники Гродненского района. В этом году заканчивает 11-й класс Ратичской средней школы:– с седьмого класса Мария с помощью педагога занимается исследовательской работой. Например, за проект «Влияние регуляторов роста на урожайность и качество сортов картофеля» получила диплом 3-ей степени на Республиканской конференции учащихся.С приветствием к юным химикам обратилась заместитель декана химического факультета по научной работе Татьяна Савицкая. Она выразила надежду на продуктивное взаимодействие и пожелала старшеклассникам успехов на пути начинающего исследователя.Напомним, что всего на первую образовательную смену Национального детского технопарка зачислено 30 старшеклассников из всех областей страны. В составе трех групп ребята будут заниматься по одному из выбранных направлений: «Зеленая химия», «Робототехника», «Информационные и компьютерные технологии» на базе университетских учебных лабораторий БГУ, БНТУ и БГУИР. Помимо этого, во второй половине дня у них в расписании еще три урока, но уже на базе лицея БНТУ – по программе общего среднего образования. Также для старшеклассников подготовлены спортивные и культурные мероприятия, экскурсии на профильные предприятия и в научно-исследовательские учреждения. А 1 марта в Национальном детском парке ждут уже вторую образовательную смену.