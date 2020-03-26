Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-3 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске

Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске

Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер по выносливости национальной команды Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.


"Прибыли сегодня вечером рейсом из аэропорта Домодедово. Всего прилетели около 20 человек. Все чувствуют себя прекрасно, находимся в рабочем состоянии. Сейчас будем направлены в карантин", - рассказал Андрей Гордеев. По его словам, из-за переноса соревнований календарь Белорусской федерации легкой атлетики корректируется.

Следующая группа атлетов прибудет из Кисловодска 6 апреля.

Как сообщалось, на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных уголках планеты находятся около ста белорусских атлетов. Министерство спорта и туризма прилагает все усилия, чтобы они в самые ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Для всех прибывающих из-за границы установлен обязательный карантин на 14 дней. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Нейросеть нашла лекарства, которые потенциально блокируют размножение коронавируса
Гороскоп на 28 марта
Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске
Грузчики российского аэропорта потеряли золотые слитки на огромную сумму
Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли
Представитель ВОЗ рассказал, когда странам нужно вводить карантин из-за коронавируса
Названы смартфоны Huawei, которые дешевеют медленнее всех
Состоялся экстренный саммит G20 по коронавирусу
В Италии выздоровел 101-летний мужчина, заразившийся коронавирусом
Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Представитель ВОЗ: белорусские тест-системы на COVID-19 являются качественными
Гражданский кодекс переведен на белорусский язык
Представитель ВОЗ в Беларуси: в повальном тестировании всего населения нет необходимости
Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов
Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
В прошлом году в стране трудоустроили 2400 инвалидов: мы узнали конкретные истории
Netflix запускает мультсериал по игре Angry Birds
Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90%
Как олимпийский чемпион из Словении растит в Бресте гандбольных вратарей экстра-класса
Конец четвертой недели Великого поста. Меню на выходные
мнение
Николай ХОДАСЕВИЧ
Вверх дном
Авторы
СКАНИРУЙТЕ