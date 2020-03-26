Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске

, - рассказал Андрей Гордеев. По его словам, из-за переноса соревнований календарь Белорусской федерации легкой атлетики корректируется.Следующая группа атлетов прибудет из Кисловодска 6 апреля.Как сообщалось, на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных уголках планеты находятся около ста белорусских атлетов. Министерство спорта и туризма прилагает все усилия, чтобы они в самые ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Для всех прибывающих из-за границы установлен обязательный карантин на 14 дней. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.